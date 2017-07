Νέο ΔΣ στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA)

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Ιουλίου 2017 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA). Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Πανίκος Ακρίτας προέβη σε σύντομο απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εκπροσώπηση του CITEA σε σώματα και θεσμούς σε Κύπρο και εξωτερικό. Έγινε επίσης αναφορά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα e-Skills και Watify τα οποία συντόνιζε ο Σύνδεσμος τα τελευταία χρόνια και σκοπό είχαν την προώθηση της χρήσης της πληροφορικής στην κοινωνία, τόσο ως όχημα εξεύρεσης εργασίας, όσο και ως εργαλείο για καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο Σύνδεσμος απένειμε τιμητική πλακέτα στον πρώην Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Ανδρέα Κασιουρή για την προσφορά του στο Σύνδεσμο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για 30 συνεχή χρόνια. Επίσης, τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε και στον απερχόμενο Πρόεδρο του CITEA κ. Πανίκο Ακρίτα για την πολύτιμη και πολυετή προσφορά του.

Στη Συνέλευση, η οποία ήταν και Εκλογική, αναδείχθηκε ομόφωνα το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του CITEA και ακολούθως εκλέγηκαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου. Για τα αξιώματα του Γραμματέα και του Ταμία θα πραγματοποιηθεί αργότερα ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του Συμβουλίου. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του CITEA έχει ως ακολούθως: Άρης Αναστασιάδης (Advanced Business Solutions ABS Ltd) - Πρόεδρος , Γιώργος Μαλέκκος (Powersoft Computer Solutions Ltd) – Αντιπρόεδρος, και μέλη ο Μαρίνος Δημοσθένους (ABBYY Cyprus), Άριστος Ταπάκκης (A.T. Multitech Corporation Ltd), Άρης Γιαλλουρίδης (Cycom Business Solutions Ltd) , Ανδρέας Δερμοσονιάδης (Newcytech Business Solutions Ltd) και Πανίκος Ακρίτας (NetU Distribution Ltd).