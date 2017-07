SimpleFi On the go: Ασύρματο internet παντού με 3 φορές μεγαλύτερο 4G δίκτυο από τη WIND

H νέα σειρά προϊόντων SimpleFi On the go από τη WIND έφτασε, για να προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στο Internet από οπουδήποτε, με 3 φορές πιο γρήγορες 4G ταχύτητες. Με τη νέα προιοντική σειρά, WIND Simplefi On the go για κάθε ανάγκη χρήσης internet οι ενδιαφερόμενοι απολαμβάνουν αδιάκοπα, όπου και αν βρίσκονται, τις νέες απίστευτες ταχύτητες του 4G δικτύου. H WIND καινοτομεί διαρκώς, συνδυάζοντας ολοκληρωμένα προϊόντα και πρωτοποριακές υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών. Έχοντας επενδύσει πάνω από 500€ εκ. τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η εμπειρία χρήσης από το Δίκτυο 4ης γενιάς της WIND δεν περιορίζεται μόνο στην υψηλή ονομαστική ταχύτητα στις υπηρεσίες δεδομένων αλλά δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης ροής σε video υψηλής ευκρίνειας (HD) στο smartphone/ tablet, επιτρέπει την αποστολή και λήψη μεγάλων αρχείων, απελευθερώνει την επικοινωνία του χρήστη με τα κοινωνικά δίκτυα και το "Cloud" ενώ ακόμα και μια απλή πλοήγηση στο Internet γίνεται πρωτόγνωρη σε σχέση με τις προηγούμενες τεχνολογίες. Με το νέο 3 φορές μεγαλύτερο 4G δίκτυο της WIND οι χρήστες χρειάζονται μόνο 3 δευτερόλεπτα για να μπουν στο Facebook ή να πλοηγηθούν στο Internet από κινητό ή tablet και μόλις 2.5 δευτερόλεπτα για να κατεβάσουν μια φωτογραφία 5Μbytes. Η παρακολούθηση video από το YouTube γίνεται επίσης άνετα, χωρίς διακοπές, ενώ e-mail με μεγαλύτερα αρχεία αποστέλλονται πολύ εύκολα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε ένα από ειδικευμένα καταστήματα WIND σε όλη την Ελλάδα, την ιστοσελίδα www.wind.com.gr ή καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών από κινητό στο 1260 (χρέωση 0,2481€/κλήση).