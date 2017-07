Stikey: Έρχεται στα Public το πρώτο καινοτόμο ελληνικό προϊόν από το kickstarter

Είσαι λάτρης των gadgets και των accessories για το smartphone σου; Αναζητάς το διαφορετικό και το πρωτοποριακό; Θέλεις μία αξιόπιστη και στιλάτη λύση στήριξης για τις smartphone συσκευές σου αλλά ακόμη δεν την έχεις βρει;

Τότε, έλα από την ερχόμενη εβδομάδα στα Public, το νούμερο 1 προορισμό για Τεχνολογία, και γνώρισε το νέο, πρωτοποριακό τρόπο στήριξης του Stikey. Πρόκειται για ένα προϊόν που σχεδιάζεται και παράγεται στην Ελλάδα, με υψηλή ποιότητα κατασκευής και έναν απόλυτο συνδυασμό λειτουργιών. Στο Stikey θα βρεις μια ολοκληρωμένη λύση στήριξης για οποιοδήποτε μοντέλο και μέγεθος smartphone, το οποίο παρέχει στήριξη είτε σε on the go συνθήκες με το Stikey Stand είτε σε σταθερά σημεία όπως στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στην κουζίνα, κλπ., με το Stikey Mount. Παράλληλα, το Stikey Stand βρίσκεται συνέχεια δίπλα σου σαν μπρελόκ για τα κλειδιά, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την τακτοποίηση των καλωδίων όπως τα ακουστικά ή ο φορτιστής. Έτσι, αντί να έχεις 2 ή 3 διαφορετικά αξεσουάρ, με το Stikey έχεις όλες τις λύσεις σε ένα προϊόν.

Τα Public αναζητώντας πάντα τη διαφορετικότητα και την πρωτοπορία, στηρίζουν την ελληνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα και επιλέγουν να διαθέσουν μαζικά και κατά αποκλειστικότητα από όλους τους retailers το καινοτόμο προϊόν Stikey, της ελληνικής εταιρείας dcubed design.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Stikey είναι το πρώτο project από την Ελλάδα, στην κατηγορία του product design, που χρηματοδοτήθηκε επιτυχώς στη μεγαλύτερη πλατφόρμα crowdfunding παγκοσμίως, την kickstarter, συγκεντρώνοντας το 120% του στόχου των £12.000 σε 30 ημέρες! Το Stikey έχει σχεδιαστεί στη Ελλάδα, κατασκευάζεται και συναρμολογείται εξολοκλήρου στην Αττική, σε συνεργασία με άλλες 8 Ελληνικές εταιρίες.

Ο Commercial Manager για Accessories & Gadgets των Public, κ. Γιάννης Παρασχόπουλος, αναφερόμενος σε αυτή τη νέα συνεργασία, δήλωσε: «Είναι αλήθεια ότι εμείς στα Public έχουμε μία αδυναμία στην τεχνολογία, γι΄ αυτό και αναζητούμε συνεχώς πρωτοποριακές και διαφορετικές λύσεις που θα προσφέρουν στους καταναλωτές μας μία μοναδική και πρωτότυπη εμπειρία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι΄ αυτή τη συνεργασία, όχι μόνον γιατί μέσα από τα καταστήματα Public θα διαθέτουμε ένα τόσο ποιοτικό και μοναδικού design προϊόν αλλά και γιατί στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο μία ελληνική προσπάθεια, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι είμαστε δίπλα στις ελληνικές πρωτοβουλίες και πιστεύουμε στην ελληνική επιχειρηματικότητα.»

Ο κ. Ηλίας Καλογερόπουλος και ο κ. Μελέτης Μιχελακάκης, πρωταγωνιστές της εταιρείας dcubed design δήλωσαν χαρακτηριστικά: «Αποφασίσαμε να επιστέψουμε από την Αγγλία και να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα το γραφείο dcubed design studio, ένα product design studio με στόχο τη δημιουργία ενός ελληνικού brand αξεσουάρ προϊόντων τεχνολογίας. Βασικές αρχές μας είναι η καινοτομία, η σχεδιαστική αξία, η υψηλή ποιότητα και η αξιοποίηση μονάδων παραγωγής που βρίσκονται στη χώρα μας. Το Stikey είναι το πρώτο προϊόν που προχωράει σε μαζική παραγωγή και διάθεση. Ευχαριστούμε τα Public που πίστεψαν στο όραμά μας και μας στηρίζουν με αυτή τη συνεργασία, η οποία θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και να υλοποιήσουμε και τις επόμενες ιδέες μας.»

Ακόμη περισσότερες πληροφορίες για το Stikey θα βρείτε στο http://stikey.co.uk/