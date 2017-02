Το σενάριο του The Batman τελείωσε και όσοι το διάβασαν το βρήκαν πολύ καλό

Πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό πως ο Ben Affleck άφησε τελικά τη θέση του σκηνοθέτη για το The Batman, κάτι που έκανε αμέσως όλο το internet να υποθέσει πως κάτι ύποπτο συμβαίνει με το φιλμ και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Κάτι "φυσιολογικό" αφού ανέκαθεν οι "κακές" φήμες ιντριγκάρουν περισσότερο από τις καλές. Η παραγωγή του φιλμ μάλλον θέλησε να ρεφάρει το αρνητικό buzz αφού το άλλο νέο που κυκλοφόρησε είναι πως το σενάριο ολοκληρώθηκε και μάλιστα πρόκειται για καλή περίπτωση.

Το πιο πρόσφατο draft λοιπόν του The Batman είναι έτοιμο και όσοι του έχουν ρίξει μία ματιά είπαν τα καλύτερα. Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε μέσω του Twitter ο δημοσιογράφος του Variety, Justin Kroll, o ίδιος που έκανε γνωστό πως ο Affleck δεν θα καθήσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

BREAKING: #TheBatman script is ready, and Warner Bros. and Ben Affleck are "very happy" with it! https://t.co/7eB7nL1x4Y

— Batman-News.com (@BatmanNewsCom) February 9, 2017