Το trailer του Star Wars: Battlefront 2 είναι "έπος", με όλη τη σημασία της λέξεως!

To Star Wars Celebration, όπου είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το πρώτο trailer από το Star Wars: The Last Jedi, επέλεξε η EA για να κάνει τα δικά της αποκαλυπτήρια για το sequel του Battlefront, ενός game που κατάφερε να καταπλήξει τους gamers όταν κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2015. H ΕΑ και η εταιρεία ανάπτυξης DICE από ότι φαίνεται άκουσαν τους gamers που ζητούσαν ένα single-player campaign (κι όχι έναν multiplayer-only τίτλο) και έτσι στο Battlefront 2, οι gamers θα έχουν την ευκαιρία να δουν την πορεία της Iden μίας elite Stormtrooper, η οποία είναι εκπαιδευμένη για να αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις.

Η ηρωίδα καλείται με το τέλος της μάχης στον Endor και την έκρηξη του δεύτερου Death Star (Return of the Jedi) να οδηγήσει τους συντρόφους της ενάντια στις δυνάμεις των Επαναστατών, ολοκληρώνοντας έτσι το όραμα και το θέλημα του Emperor Palpatine. Πέραν του single-player campaign (που είμαστε βέβαιοι ότι λόγω του αυθεντικού του χαρακτήρα θα τραβήξει σαν τον μαγνήτη τους fans), οι gamers θα μπορούν να δίνουν multiplayer μάχες σε όλες τις εποχές του Star Wars, όπως άλλωστε αποδεικνύει και η σύντομη σεκάνς του Darth Maul που αναμετριέται με τον Master Yoda. Το Star Wars Battlefront 2 είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου για PC, PlayStation 4 και Xbox One και τo trailer που ακολουθεί είναι βέβαιο ότι θα σας "ψήσει" για τα καλά!