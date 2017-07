Το Wonder Woman sequel επιβεβαιώθηκε για το Δεκέμβριο του 2019!

Δε χωράει αμφιβολία ότι η ταινία Wonder Woman ήταν η "αποκάλυψη" του φετινού καλοκαιριού, καθώς η εκπληκτική (και με απίστευτο star quality) Gal Gadot έδωσε μία νέα διάσταση και τεράστια δυναμική στον ρόλο της εμβληματικής αμαζόνας. Τα νούμερα του box office απλώς επιβεβαιώνουν το προφανές, καθώς η ταινία Wonder Woman πραγματοποίησε ρεκόρ εισπράξεων για ταινία της DC (τρίτη πιο πετυχημένη ταινία εμπορικά της Warner πίσω από τα The Dark Knight και The Dark Knight Rises), αγγίζοντας ήδη τα 800 εκατομμύρια δολάρια (και όπως πάει δεν αποκλείεται να φτάσει το 1 δισ.).

Με τόσο μεγάλη επιτυχία ήταν λογικό (κι αναμενόμενο) να δούμε ένα Wonder Woman 2, για αυτό και ήδη οι υπεύθυνοι της Warner και της DC έχουν στρωθεί στη δουλειά ετοιμάζοντας το sequel, το οποίο θα διαδραματίζεται στη σύγχρονη εποχή και όχι σε κάποια ιστορική περίοδο του παρελθόντος. Όπως έγινε γνωστό πρόσφατα, η νέα ταινία αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Δεκεμβρίου του 2019, με την Gal Gadot να ενσαρκώνει ξανά την θρυλική αμαζόνα. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν η σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, Patty Jenkins, θα αναλάβει και το sequel, καθώς σε αυτή τη φάση βρίσκεται ακόμη σε συζητήσεις με τους υπευθύνους της Warner. Φυσικά, οι fans της Gal Gadot δεν θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το 2019 για να απολαύσουν την αγαπημένη ηρωίδα, καθώς το Νοέμβριο του 2017 θα μπορέσουμε να την θαυμάσουν ξανά εν δράσει μαζί με τους υπόλοιπους υπερήρωες της Justice League.