Google Play. Σας επιτρέπει πλέον να δοκιμάζετε επιλεγμένες εφαρμογές Android πριν τις εγκαταστήσετε

Η Google ανακοίνωσε ενημερώσεις στο Play Store, με την πιο ενδιαφέρουσα να είναι η άφιξη των Instant Apps, τις οποίες μπορείτε να "στριμάρετε" στη συσκευή σας και να τις δοκιμάσετε χωρίς να χρειάζεται να τις εγκαταστήσετε πρώτα.

Είχαμε πρωτοακούσει για τις Instant Apps στο Google I/O 2016, η εταιρεία ξεκίνησε να υποστηρίζει αυτά τα προγράμματα τον Ιανουάριο, αλλά λίγες τέτοιες εφαρμογές είχαν εντοπιστεί.

Τώρα, η Google σημειώνει ότι θα μπορείτε να δοκιμάσετε εφαρμογές που υποστηρίζονται από το Play Store πατώντας το Try it Now button. Υπάρχουν κάποιες σε αυτήν τη σελίδα, αλλά δεν υποστηρίζονται σε όλο τον κόσμο.