Xiaomi Mi A1: Να, γιατί αξίζει να έχεις ένα Android One μοντέλο στην κατοχή σου!

Xiaomi και Google στην πρώτη τους συνεργασία. Μία από τις πλέον ανερχόμενες εταιρείες smartphones στον πλανήτη συναντά τον κολοσσό του Διαδικτύου σε μία συσκευή που αποτελεί πρωτιά για την κινεζική εταιρεία. Το Xiaomi Mi A1 είναι το πρώτο Android One του κατασκευαστή!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι το πρώτο Xiaomi που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Google το οποίο προσφέρει Pure Android σε μία συσκευή, την “αυθεντική” δηλαδή εμπειρία του λειτουργικού, μόνο με special features της Xiaomi που θα σας φανούν πραγματικά χρήσιμα.

To Xiaomi Mi A1 έρχεται τώρα στη χώρα μας από την Info Quest Technologies, έτσι γνωρίζουμε καλύτερα την εμπειρία που προσφέρει.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Android One στο Xiaomi Mi A1;

Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα μίας συσκευής με Android One; Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που η Google ανακοίνωσε πριν 3 1/2 χρόνια, με στόχο κυρίως τη διάδοση του λειτουργικού της στις αναπτυσσόμενες αγορές, όμως από τότε έχει αναπτυχθεί και προχωρήσει, φτάνοντας σε όλο τον κόσμο και σε ισχυρά mid-range μοντέλα όπως αυτό που προέκυψε από τη συνεργασία με την Xiaomi.

Το Android One φέρνει στο Xiaomi Mi A1 τις αγαπημένες σας εφαρμογές Google. Έτσι, δημοφιλή apps όπως τα Google Photos, Google Play Music, Google Assistant είναι εδώ out of the box, για να τα χρησιμοποιήσετε απλά με το log in σας. Φυσικά, το Google Photos σας προσφέρει απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο ώστε να αποθηκεύετε τα videos και τις φωτογραφίες σας δωρεάν, αλλά και να έχετε πρόσβαση σ’ αυτά από οπουδήποτε.

Το Xiaomi Mi A1 κυκλοφορεί με το Android Nougat, έχοντας περισσότερο από 2 χρόνια εγγυημένων updates. Και καθώς οι χρήστες Android One μοντέλων είναι από τους πρώτους που λαμβάνουν μία νέα έκδοση Android όταν αυτή κυκλοφορήσει, θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα πρόσφατα features και τις καινοτομίες του λειτουργικού της Google, το συντομότερο δυνατό.

Έχοντας τα τελευταία security updates στη συσκευή σας άμεσα αλλά και με την παρουσία του Google Play Protect, το Android One κάνει το Xiaomi Mi A1 από τις πιο ασφαλείς συσκευές της αγοράς.

Και όσον αφορά τα υπόλοιπα specs του, επιβεβαιώνουν ότι το Xiaomi Mi A1 είναι ένα ισχυρό mid-range που, στα χρήματα που θα ξοδέψετε γι’ αυτό, σας προσφέρει πραγματικά πολλά. Διαθέτει πλήρως μεταλλικό unibody σώμα, οθόνη 5,5 ιντσών Full HD, Octa-core Snapdragon 625 επεξεργαστή, 4GB RAM, 64GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου, οπίσθιο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και μπαταρία 3.080mAh. Φυσικά, η συσκευή ξεχωρίζει χάρη στη dual camera (12MP+12MP Telephoto) με το 2x οπτικό zoom που αναδεικνύει τις λήψεις σας, ακολουθώντας ένα trend που κυριαρχεί πλέον στις ναυαρχίδες της αγοράς αλλά και selfie camera 5MP.

Έτοιμοι να γευτείτε την Android One εμπειρία του;