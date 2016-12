Οι χριστουγεννιάτικες αφίξεις της LG: Stylus 3 αλλά και K10, K8, K4 & K3 smartphones

Τις νέες της Android προτάσεις, που θα γνωρίσουμε καλύτερα στην έκθεση CES 2017 του Las Vegas, ανακοίνωσε η LG. Πρόκειται για το Stylus 3 μαζί με την ανανεωμένη K series.

Το LG Stylus 3 είναι ένα mid-range μοντέλο με Android 7.0 Nougat out of the box και stylus pen. Τα υπόλοιπα specs του είναι τα εξής:

- In-cell Touch οθόνη 5,7 ιντσών με ανάλυση 720 x 1280 pixels (258ppi)

- Οκταπύρηνος επεξεργαστής MediaTek MT6750 στα 1.5 GHz

- 3GB RAM και 16 GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου

- 8MP εμπρόσθια κάμερα

- 13 MP οπίσθια κάμερα

- αφαιρούμενη μπαταρία 3200mAh

- LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0

- Βάρος: 149 γραμμάρια

- Διαστάσεις: 155.6 x 79.8 x 7.4 χιλιοστά

- Επιπλέον: αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων

Η K series περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα, τα νέα K10, K8, K4 και K3 με τα ακόλουθα specs.

Νέο LG K10:

- In-cell Touch οθόνη 5.3'' με ανάλυση 720 x 1280 pixels (277ppi)

- Οκταπύρηνος επεξεργαστής MediaTek MT6750 στα 1.5 GHz

- 2 GB RAM και 16 GB/32 GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου

- 5 MP wide-angle εμπρόσθια κάμερα

- 13 MP οπίσθια κάμερα

- αφαιρούμενη μπαταρία 2800 mAh

- LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC

- Βάρος: 142 γραμμάρια

- Διαστάσεις: 148.7 x 75.3 x 7.9 χιλιοστά

- Extra: Fingerprint scanner

Νέο LG K8:

- In-cell Touch οθόνη 5'' με ανάλυση 720 x 1280 pixels (294ppi)

- Τετραπύρηνος επεξεργαστής Snapdragon 425 MSM8917 στα 1.4 GHz

- 1.5 GB RAM και 16 GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου

- 5 MP εμπρόσθια κάμερα

- 13 MP οπίσθια κάμερα

- αφαιρούμενη μπαταρία 2500 mAh

- LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC

- Βάρος: 142 γραμμάρια

- Διαστάσεις: 144.8 x 72.1 x 8.09 χιλιοστά

Νέο LG K4:

- In-cell Touch οθόνη 5'' με ανάλυση 480 x 854 pixels (196ppi)

- Τετραπύρηνος επεξεργαστής Snapdragon 210 MSM8909 στα 1.1 GHz

- 1 GB RAM και 8 GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου

- 5 MP εμπρόσθια κάμερα

- 5 MP οπίσθια κάμερα

- αφαιρούμενη μπαταρία 2500 mAh

- LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.1, USB 2.0

- Βάρος: 135 γραμμάρια

- Διαστάσεις: 144.76 x 72.6 x 7.9 χιλιοστά

Νέο LG K3:

- 4.5-inch touchscreen display με ανάλυση 480 x 854 pixels (218ppi)

- Τετραπύρηνος επεξεργαστής Snapdragon 210 MSM8909 στα 1.1 GHz

- 1 GB RAM και 8 GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου

- 2 MP εμπρόσθια κάμερα

- 5 MP οπίσθια κάμερα

- αφαιρούμενη μπαταρία 2100 mAh

- LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.1, USB 2.0

- Βάρος: 132 γραμμάρια

- Διαστάσεις: 133.9 x 69.75 x 9.44 χιλιοστά

Περισσότερες πλεπτομέρειες για όλες τις νέες συσκευές της LG στις αρχές Ιανουαρίου στην έκθεση του Las Vegas.