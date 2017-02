Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων! Πώς αυτό το twitter account καταφέρνει να "προβλέπει το μέλλον";

Πολλοί το έχουν αναρωτηθεί... Πώς μπορεί το twitter account @BeyonceFan666 να "προβλέπει το μέλλον"; Η αποκάλυψη έχει δημιουργήσει σάλο στα social media, καθώς το account φέρεται να έχει προβλέψει γεγονότα πριν αυτά συμβούν, ξεκινώντας από το Brexit έως την προεδρία Trump αλλά και την ...εγκυμοσύνη της Beyonce.

Το τελευταίο γεγονός έδωσε στο λογαριασμό δημοσιότητα, καθώς μέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση από την τραγουδίστρια είχε γράψει τα εξής:

Beyoncé is pregnant. She told me.

