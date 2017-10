Samsung: Χάρισε 200 Galaxy Note 8 στους επιβάτες πτήσης!

Η Samsung κάνει εξαιρετική προσπάθεια και έχει καταφέρει να αφήσει πλήρως πίσω της το ζήτημα του Galaxy Note 7. Η εταιρεία ήθελε με κάθε τρόπο να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος, έτσι προσκάλεσε ανεξάρτητους τρίτους επιθεωρητές, εγκαινίασε ένα πρωτότυπο σύστημα εντατικών δοκιμών και υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να μην ξανασυμβούν τα ίδια λάθη.

Με το Galaxy Note 8 να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του πριν από λίγους μήνες, η Samsung εγκαινίασε μια νέα εποχή. Η συσκευή κατάφερε να πουλήσει ικανοποιητικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την εταιρεία να αναφέρει ότι ήταν το πιο επιτυχημένο λανσάρισμα συσκευής μέχρι σήμερα. Η Samsung Ισπανίας, θυμάται τα παλαιά γεγονότα και η αλήθεια είναι με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησε την εβδομάδα δίνοντας 200 Galaxy Note 8 σε επιβάτες πτήσης από Μαδρίτη στη Λα Κορούνια. Μάλιστα, συνοδευόταν από μια σύντομη φράση:«Ένα χρόνο πριν σας ζητήσαμε να το απενεργοποιήσετε, σήμερα σας καλωσορίζουμε στην πτήση» (A year ago we asked you to turn it off, we welcome you today on board). Όπως πιθανόν να έχετε καταλάβει, η φράση αναφέρεται στο γεγονός της απαγόρευσης του Galaxy Note 7 από τις πτήσεις. Κάποιοι σχολιάζουν αυτήν την κίνηση εμπορικής προώθησης του Note 8 κάπως άστοχη, δεδομένου ότι «ρίχνει αλάτι σε παλιές πληγές». Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, είναι οι επιβάτες, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν από ένα δωρεάν Galaxy Note 8, ή τουλάχιστον μερικοί από αυτούς.