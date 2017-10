To Facebook αλλάζει το newsfeed μας αφαιρώντας posts από σελίδες που δεν είναι "πληρωμένα"

Ενημερωτικά sites σε τουλάχιστον 6 χώρες, όπως η Σλοβακία, η Σρι Λάνκα, η Σερβία, η Βολιβία, η Γουατεμάλα και η Καμπότζη, νιώθουν "ισχυρές δονήσεις" αυτή την εβδομάδα όσον αφορά τη δημοτικότητά τους, χάρη στο νέο newsfeed experiment του Facebook, το οποίο έχει ξεκινήσει να δοκιμάζεται στις χώρες αυτές και επηρεάζει σοβαρά το οργανικό traffic σε ενημερωτικές σελίδες που κάνουν δημοσιεύσεις στο Facebook.

Το νέο Explore Feed του Facebook ξεκίνησε να δοκιμάζεται την περασμένη Πέμπτη στο desktop και ο "αντίκτυπος" του στα online μέσα ειδήσεων είναι μεγάλος.

Πολλά sites σημειώνουν ότι οι αλληλεπιδράσεις του κοινού τους στο Facebook (δηλαδή τα likes, τα comments και τα shares) φτάνουν σχεδόν στο 1/4 αφότου έχει ενεργοποιηθεί η ενημερωμένη έκδοση του desktop version που περιλαμβάνει το νέο Explore Feed μαζί με το κλασικό.

Το πρόβλημα με τη μαζική πτώση του traffic είναι ότι τώρα που λειτουργούν και τα δύο feeds, το Facebook δεν εμφανίζει πλέον αναρτήσεις από τις σελίδες στο default Newsfeed, που είναι πλέον αποκλειστικά δεσμευμένο για τις αναρτήσεις των φίλων σας και διαφημίσεις. Έτσι ουσιαστικά οι αναρτήσεις των σελίδων μένουν έξω από τη ροή των περισσότέρων και η πτώση στην οργανική απήχηση είναι μεγάλη. Αντίθετα, τα paid posts συνεχίζουν να εμφανίζονται για ...ευνόητους λόγους!

Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο εναλλακτικών επιλογών είναι ότι σε αντίθεση με το Newsfeed - το οποίο θα δείχνει πλέον μόνο αναρτήσεις από φίλους καθώς και sponsored posts - το Explore Feed στοχεύει στην προβολή περιεχομένου από σελίδες που δεν ακολουθείτε αλλά ίσως σας ενδιαφέρουν.

Όπως σημειώνει ο Σλοβάκος δημοσιογράφος Filip Struhárik, κάποιες σελίδες έχουν καταγράψει μείωση traffic έως και 75% και φαίνεται ότι οι αντιδράσεις θα είναι μεγάλες, με το Facebook προς το παρόν να σημειώνει απλώς ότι προσπαθούν να βελτιώσουν με διάφορους τρόπους την εμπειρία των χρηστών του.

Biggest drop in organic reach we’ve ever seen. Pages have 4 times less interactions, reach fell by two-thirds https://t.co/KhAtCR0yvu

