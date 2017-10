Φαινόμενο "burn-in" στην οθόνη του Google Pixel 2 XL. Τι απαντά η Google

Πολλοί έχουν κριτικάρει την οθόνη του Google Pixel 2 XL για προβλήματα όπως μία παράξενη μπλε απόχρωση ή η όχι τόσο ικανοποιητική αναπαραγωγή χρωμάτων. Μία νέα αναφορά από τo Android Central υποστηρίζει ότι το Pixel XL 2 που είχαν στην κατοχή τους είχε προβλήματα "burn-in" στην οθόνη του, κάτι που έχουν παρατηρήσει και άλλα τεχνολογικά sites, όπως το The Verge και το 9to5Google στις δικές τους δοκιμές.

That's some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg

— Alex Dobie (@alexdobie) October 22, 2017