Ο αστέρας της μπάλας Zlatan Ibrahimovic, αποκτάει το δικό του... mobile game!

O Zlatan Ibrahimovic εκτός ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι και ένας πραγματικά απίστευτα cool τύπος, o οποίος έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές με τα καμώματα του (με την καλή έννοια) τα media. Ο Zlatan μπορεί να προσπαθεί να βρει τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής καριέρας του, ύστερα από έναν πολύ άσχημο τραυματισμό που είχε την σεζόν που μας πέρασε, ωστόσο ο διεθνής Σουηδός striker εκτός από την μπάλα έχει και άλλες ασχολίες, όπως είναι για παράδειγμα το... mobile gaming!

Ειδικότερα, ο Zlatan Ibrahimovic είναι ο πρωταγωνιστής του Zlatan Legends, ενός νέου mobile game (κυκλοφορεί από τις 17 Αυγούστου πρώτα σε iOS-based συσκευές και αργότερα σε Android) και σύμφωνα με τους δημιουργούς του αποτελεί ένα fast-paced, action game το οποίο λαμβάνει χώρα στο... διάστημα. Στο teaser video που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο γνωστός ποδοσφαιριστής φοράει κάτι σαν τη στολή του Iron-Man και λέει χαρακτηριστικά ότι "On this day, the universe will know... there is only one Zlatan".! Η Isbit Games που αναπτύσσει το εν λόγω παιχνίδι, είναι ένα development studio, στο οποίο συμμετέχει ο ίδιος ο Σουηδός αστέρας, καθώς έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση του. Δείτε και το teaser που ακολουθεί, σίγουρα φαίνεται ότι το game θα έχει μπόλικο χαβαλέ...