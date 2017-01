Καινούριους «παίκτες» και νέες υπηρεσίες επιφυλάσσει η συνδρομητική τηλεόραση σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η διείσδυση σημειώνει ελάχιστη μεταβολή (στοιχεία 2016 σε σχέση με 2015) παραπέμποντας σε μια αγορά με σημάδια κόπωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του InfoCom.gr και της Τέτης Ηγουμενίδη, τα τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας που λειτουργούν απρόσκοπτα, Antenna, Alpha, Skai και Star, σχεδιάζουν, στο πλαίσιο της Digea, την είσοδό τους και στις συνδρομητικές υπηρεσίες, με μια νέα επένδυση της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ, ενώ για τις υφιστάμενες δύο μεγάλες συνδρομητικές πλατφόρμες, Cosmote TV και Forthnet – Nova το παιχνίδι στην παρούσα συγκυρία μετατοπίζεται εκτός από το ίδιο το περιεχόμενο, στην εξέλιξη των υπηρεσιών. Τις υπηρεσίες περιεχομένου σκοπεύουν να ενισχύουν περαιτέρω οι Vodafone και Wind στη λογική πώλησης των υπηρεσιών τους ως ένα ολοκληρωμένο πακέτο.

Τα τέσσερα προαναφερόμενα κανάλια (για το Mega δεν μπορεί να γίνει λόγος μέχρι να βρεθεί λύση στα μεγάλα χρέη που έχει συσσωρεύσει) σχεδιάζουν ουσιαστικά να προχωρήσουν στο επόμενο τεχνολογικό βήμα που επιβάλλουν οι εξελίξεις στον τρόπο θέασης με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς. Μελετούν συγκεκριμένα τη δημιουργία μιας κοινής συνδρομητικής πλατφόρμας η οποία θα περιλαμβάνει τη συμβατική τηλεόραση – αυτή που έχουμε σήμερα (linear πρόγραμμα) και τηλεόραση on demand (πρόγραμμα κατά παραγγελία σαν αυτό που προσφέρουν οι Netflix, Amazon, κτλ.). Η διανομή του περιεχομένου θα γίνεται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή ένα μέρος του, μέσω του Διαδικτύου (over the top) και άλλο μέσω του επίγειου ψηφιακού συστήματος (digital terrestrial). Για τις ανάγκες του σχεδιασμού αυτού έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με εταιρείες όπως η PCCW Global, βραχίονας των διεθνών δραστηριοτήτων της Hong Kong Telecom (HKT), κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Χονγκ Κονγκ που δραστηριοποιείται και στη Ελλάδα, αλλά και με εγχώριους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το αν θα συνεργαστούν περαιτέρω οι τηλεοπτικοί σταθμοί με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες είναι ανοιχτό. Στην περίπτωση του νέου εγχειρήματός τους για συνδρομητική πλατφόρμα τα τηλεοπτικά κανάλια θα επιδιώξουν να διατηρήσουν τα ίδια τον πελάτη – καταναλωτή και πιθανότατα θα χρειασθεί να διαμορφωθούν νέες εμπορικές συμφωνίες με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Διαβάστε τη συνέχεια του ρεπορτάζ στο InfoCom.gr