ZX Spectrum Next, αναβιώνοντας τον θρυλικό 8-bit προσωπικό υπολογιστή των 80s!

Πριν από 30 χρόνια, ο κόσμος του computing και των νέων τεχνολογιών δεν θύμιζε σε τίποτα το σήμερα, καθώς τότε στις αρχές της δεκαετίας του '80, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές βρισκόταν ακόμη σε βρεφικό στάδιο. Μάλιστα, το να έχει κάνεις κάποιον προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι του εκείνα τα χρόνια αποτελούσε... status symbol. Ωστόσο, ο οραματιστής Sir Clive Sinclair είχε άλλα σχέδια, καθώς στόχος του ήταν να καταστήσει τους προσωπικούς υπολογιστές κτήμα όλων μας και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Ο "θείος" Clive το κατόρθωσε αυτό με τον ιστορικό ZX Spectrum, ένα 8-bit personal computer που άφησε για πάντα τη σφραγίδα του στον κόσμο του computing και συνέβαλλε τα μέγιστα στην περαιτέρω διάδοση της τεχνολογίας των υπολογιστών.

Για αυτό και μία ακόμη προσπάθεια αναβίωσης ενός θρυλικού συστήματος όπως είναι ο ZX Spectrum δεν μπορεί παρά να παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αν και η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν είχαμε ανάλογες προσπάθειες που τελικά δεν προχώρησαν όπως θα έπρεπε (όπως για παράδειγμα το ZX Spectrum Vega Plus), ωστόσο το team που βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη του ZX Spectrum Next φιλοδοξεί να καταφέρει να ολοκληρώσει το όραμα του. Το ΖΧ Spectrum Next πρόκειται ουσιαστικά για μία «σύγχρονη» αναβίωση του 8-bit μηχανήματος που δημιούργησε ο «θείος Sinclair» πίσω στις αρχές των 80s, με την κεντρική ιδέα να είναι ότι ο συγκεκριμένος υπολογιστής θα μπορεί να τρέχει τα παλαιότερα games, demos και apps του αρχικού συστήματος, ωστόσο παράλληλα θα διαθέτει σύγχρονο ανεπτυγμένο hardware που θα επιτρέπει στους game developers να δημιουργήσουν νέο software. Επικεφαλής του εν λόγω project (το οποίο σημειώστε ότι έχει ήδη πιάσει τον οικονομικό στόχο του στο Kickstarter) είναι ο Henrique Olifiers, game designer και συνιδρυτής των Bossa Studios (Surgeon Simulator και I Am Bread) και μίας ομάδας έμπειρων προγραμματιστών, και μία πρώτη γεύση από την ενδιαφέρουσα αυτή προσπάθεια μπορείτε να πάρετε στο video που ακολουθεί…