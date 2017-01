Cars 3: Ο Lightning McQueen είναι έτοιμος για έναν ακόμα αγώνα

Το franchise Cars δεν γνώρισε ποτέ την επιτυχία των άλλων projects της Pixar. Δεν έφτασε ούτε σε φήμη, ούτε σε κέρδη τα Toy Story, Up, Inside Out, The Incredibles και Ratatouille, κάτι που παραμένει εδώ και χρόνια ένα μικρό παράπονο του στούντιο. Και ίσως να είναι και αυτός ο λόγος που αποφάσισε να δώσει ακόμα μία ευκαιρία στα ανθρωπόμορφα αυτοκίνητα της ιστορίας, βάζοντας τον Lightning McQueen ξανά στην πίστα για έναν ακόμα γύρο. Το νέο trailer του Cars 3 μυρίζει βενζίνη, καμμένο λάστιχο και υπόσχεται animation υψηλών οκτανίων. Και μένει να δούμε εάν αυτή τη φορά θα κάνει έναν θριαμβευτικό animated τερματισμό.

Ο Owen Wilson δανείζει ξανά τη φωνή του στο αγαπημένο αγωνιστικό αυτοκίνητο που πλέον έχει ωριμάσει για τα καλά, κάτι που σημαίνει πως πρέπει να αντιμετωπίσει στην πίστα πολύ νεότερα και φιλόδοξα τετράτροχα που μοιάζουν ανίκητα και δεν δείχνουν κανέναν σεβασμό στις παλιοσειρές. Ο Armie Hammer θα χαρίσει τη φωνή του στο νέο χαρακτήρα Jackson Storm, το "φρέσκο" αντίπαλο του Lightning, που το σασί και η μηχανή του διαθέτουν τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά εξαρτήματα.

Το Cars 3 που θα είναι 3D, θα το σκηνοθετήσει ο Brian Fee, o storyboard animator των Cars (2006) και Cars 2 (2011). Η ταινία αναμένεται στις αίθουσες στις 16 Ιουνίου 2017 και μένει να δούμε εάν θα είναι η τρίτη και φαρμακερή του franchise.